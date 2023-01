7 stycznia pozostaje domeną Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej, wiernych z Etiopii, Gruzji, Serbii i Polski (nasz Kościół prawosławny przyjął kalendarz nowojuliański w 1924 r., ale cofnął tę decyzję w 2014 r., bo 96 proc. parafii i tak żyło zgodnie ze starym stylem). Jeszcze inne rozwiązanie przyjęli Ormianie, którzy obchodzą Boże Narodzenie 6 stycznia, czyli tego samego dnia co Objawienie Pańskie, nad Wisłą potocznie zwane Trzema Królami. W Armenii data ta jest zgodna z kalendarzem gregoriańskim, za to Ormiański Patriarchat w Jerozolimie świętuje 6 stycznia według kalendarza juliańskiego, czyli 19 stycznia. Innymi słowy w świecie wschodniego chrześcijaństwa nie istnieje żelazna zasada, która wymagałaby od poszczególnych Kościołów trzymania się kalendarza juliańskiego. Nad Dnieprem od lat pojawiały się w związku z tym propozycje reformy, ale dopiero rosyjska inwazja stała się katalizatorem dojrzewającej zmiany.

Październikowy Sobór PCU pozwolił tymczasem parafiom tym razem odprawić bożonarodzeniowe nabożeństwa zgodnie z wolą miejscowych wiernych. Nie oznacza to zmiany daty świętowania urodzin Chrystusa, choć tak to zostało powszechnie odebrane. Zmiana daty wymagałaby reformy całego kalendarza liturgicznego, a ten w Kościele prawosławnym jest wyjątkowo nasycony. Rok cerkiewny zaczyna się 1 września. Najważniejszym świętem jest Wielkanoc, a Boże Narodzenie to jedno z 12 innych wielkich świąt (cykl zaczyna się 8 września od Narodzenia Bogurodzicy, a kończy 15 sierpnia Zaśnięciem Bogurodzicy). Z datą Bożego Narodzenia jest ściśle związany termin 40-dniowego Postu Filipowego, wschodniego odpowiednika Adwentu. Prawdziwa zmiana wymaga więc powtórzenia manewru papieża Grzegorza XIII. Należałoby wykasować nadwyżkowe dni z kalendarza cerkiewnego i w inny sposób wyliczać lata przestępne. W 1582 r., gdy w świecie zachodnim wprowadzano kalendarz gregoriański, po czwartku, 4 października, nastąpił piątek, 15 października.

Arcybiskup Światosław zaproponował więc metropolicie Epifaniuszowi utworzenie wspólnej komisji PCU i UHKC, która miałaby przygotować wielką reformę. – Moim zdaniem Epifaniusz popełnił błąd, bo pozostawienie wyboru daty nabożeństw poszczególnym parafiom doprowadziło do podziału w społeczeństwie. Gdyby opierać się tylko na facebookowej bańce, można odnieść wrażenie, że wszyscy przeszli na grudzień. Tak jednak nie było, a podział można zauważyć między aktywną i postępową częścią społeczeństwa a tą bardziej konserwatywną – komentuje Andrij Bułgarow, dziennikarz mający szerokie kontakty wśród ukraińskich hierarchów. – Kościoły mają teraz przeanalizować, kiedy tej zimy świętowali Ukraińcy, by na tej podstawie podjąć ostateczną decyzję w sprawie zmiany kalendarza. Dobrze, że będzie to najpewniej wspólna decyzja PCU i UHKC. Może kolejna tego typu wspólna komisja to pierwszy krok do zjednoczenia obu Cerkwi – dodaje w rozmowie z DGP.