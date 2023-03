ISW odnotował, że w niedawnym wywiadzie Prigożyn stwierdził, że strona ukraińska planuje ofensywę na pięciu kierunkach (od obwodu charkowskiego po zaporoski), oceniając, że rozpocznie się ona w połowie kwietnia. Szef Grupy Wagnera wezwał rosyjskie siły do gromadzenia zapasów amunicji i sprzętu wojskowego.

Według analityków ISW Prigożyn, przedstawiając Ukrainę jako zdolną do przeprowadzenia tak zmasowanej kontrofensywy, prawdopodobnie chce usprawiedliwić to, że Grupa Wagnera nie zdołała okrążyć Bachmutu, miasta w obwodzie donieckim.

Jednocześnie "Prigożyn może sugerować, że rosyjska ofensywa na Ukrainie jest bliska wygaśnięcia" - zauważył amerykański think tank.

"Prognoza mówiąca o pięciu kierunkach ukraińskiej kontrofensywy to lustrzane odbicie (rosyjskiego podejścia do prowadzenia wojny) – siły rosyjskie specjalizowały się w prowadzeniu równoległych jednoczesnych ataków wzdłuż odrębnych, nie wspierających się wzajemnie osi, co było jedną z przyczyn dotychczasowych porażek Rosji" – zaznaczył ISW.

Jak oceniają eksperci, podkreślanie przez Prigożyna skali zapowiadanej przez niego ukraińskiej ofensywy ma na celu uzasadnienie wezwań do gromadzenia przez siły rosyjskie amunicji i sprzętu, a także jest wyrazem jego obaw, że braki w tym zakresie ograniczają rosyjskie zdolności do działań ofensywnych.

Według ISW wypowiedź Prigożyna może świadczyć o tym, że uważa on, iż rosyjskie siły wkrótce utracą inicjatywę i zostaną zepchnięte do defensywy, a zatem nie będą w stanie kontynuować swoich słabnących lub nieudanych ataków w rejonie Kreminnej, Bachmutu, Awdijiwki i Wuhłedaru.

Think tank powtórzył swoje wcześniejsze oceny, że zdolności wagnerowców do taktycznych postępów w Bachmucie zmniejszają się i dlatego te formacje prowadzą ataki na łatwiejsze do zajęcia miejscowości na północ i północny zachód od miasta. "Prigożyn prawdopodobnie chce to uzasadnić jako zabezpieczanie flanek w ramach przygotowań do ukraińskiej kontrofensywy" – oceniono w raporcie.

Jewgienij Prigożyn mówił również, że siły ukraińskie w Bachmucie liczą co najmniej 19 tys. ludzi, co według ISW także miało służyć usprawiedliwieniu braku postępów Grupy Wagnera.

Think tank doszedł też do wniosku, że relacje pomiędzy Prigożynem i rosyjskimi władzami regionalnymi stają się coraz bardziej napięte, o czym ma świadczyć m.in. odmowa udostępnienia cmentarzy do chowania najemników w miejscowości Goriaczyj Klucz w Kraju Krasnodarskim. (PAP)