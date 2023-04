Przez całą jesień i zimę Rosja niszczyła ukraińską infrastrukturę energetyczną, przeprowadzając w sumie 15 ataków rakietowych i 18 przy użyciu amunicji krążącej. Miasta cierpiały na braki prądu, wprowadzano ograniczenia w dostawach i drastyczne oszczędności zużycia. Zniszczenia były jednak na bieżąco, całodobowo naprawiane. Gdy skończył się sezon grzewczy, Kijów nie tylko pokrył deficyt, lecz także zaczął się przymierzać do wznowienia eksportu. Wczoraj prąd po raz pierwszy popłynął do Mołdawii, a dzisiaj może popłynąć do Polski. Rząd planuje, że w tym roku dochody z eksportu energii elektrycznej przewyższą ubiegłoroczne. Ukraina zarobiła w 2022 r. równowartość 419 mln dol.

