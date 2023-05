„Prezydent Biden wyraźnie podkreślił, że zaczniemy szkolić ukraińskie wojsko do pilotowania F-16. I będziemy współpracować z naszymi sojusznikami i partnerami, aby zapewnić Ukrainie samoloty F-16” – podkreślił Miller.

Miller zaznaczył, że nie wie jeszcze, kiedy i jak to się stanie, ani z jakich krajów będą dostarczone samoloty. "Ale to jest dla nas priorytetem i zaczniemy go wdrażać w najbliższych miesiącach" - podkreślił przedstawiciel Departamentu Stanu .