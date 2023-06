"Zgadzam się z sekretarzem generalnym NATO (Jensem Stoltenbergiem), że prawowite miejsce Ukrainy jest w NATO, a to, o czym teraz rozmawiamy z Ukrainą, to upewnienie się, że mają wszelkie wsparcie potrzebne do skutecznej kontrofensywy" przeciwko Rosji - powiedział Sunak dziennikarzom podczas pobytu w Mołdawii na odbywającym się tam w czwartek szczycie Europejskiej Wspólnoty Politycznej.

"Wysyłamy silny sygnał do Putina"

Powiedział, że jest "dumny" z dokonań Wielkiej Brytanii we wspieraniu Ukrainy i dodał: "Chcemy upewnić się, że wprowadziliśmy długoterminowe ustalenia dotyczące bezpieczeństwa dla Ukrainy, więc wysyłamy bardzo silny sygnał do Władimira Putina, że nigdzie się nie wybieramy, jesteśmy tutaj na stałe i będziemy nadal wspierać Ukrainę - nie tylko teraz, ale przez lata w przyszłości".

Podczas pobytu w Mołdawii Sunak odbył m.in. rozmowę z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. (PAP)