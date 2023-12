Jak poinformował Jermak na swoim kanale na Telegramie, Kijów liczy na pozytywną decyzję dotyczącą rozpoczęcia negocjacji akcesyjnych podczas szczytu Rady Europejskiej w połowie grudnia. "W najbliższych dniach Rada Najwyższa (parlament) Ukrainy planuje przyjąć szereg ważnych ustaw odnoszących się do integracji europejskiej (kraju). W pełni wypełnimy nasze zobowiązania" – napisał szef kancelarii Zełenskiego.

Politycy poruszyli też temat ewentualnego spotkania prezydenta Ukrainy z premierem Orbanem.

Trzeba dążyć do poprawy stosunków

Propozycja rozmowy z Szijjarto, który w środę przebywał z wizytą w Ghanie, wyszła od strony ukraińskiej – przekazał rzecznik MSZ Węgier Mate Paczolay. Dodał, że rozmówcy "zgodzili się, że należy (dążyć) do poprawy stosunków pomiędzy Węgrami i Ukrainą, a najlepszym sposobem, by to osiągnąć jest bezpośredni, osobisty dialog".

Paczolay potwierdził, że dojdzie do spotkania Jermak-Szijjarto, natomiast szef węgierskiego MSZ miał zastrzec w rozmowie, że spotkanie Orban-Zełenski "ma sens tylko wtedy, gdy istnieje szansa, że przyniesie ono pozytywny rezultat".

"Wymaga to dokładnych przygotowań i wstępnych dyskusji" – dodał Paczolay.

Budapeszt i Fidesz zdecydowanie przeciwne wejściu Ukrainy do UE

Rząd w Budapeszcie sprzeciwia się rozpoczęciu przez UE w grudniu negocjacji akcesyjnych z Ukrainą, a także zmianom w unijnym budżecie w celu dalszej pomocy finansowej na rzecz Kijowa. W środę rządzący na Węgrzech Fidesz przedłożył w parlamencie projekt rezolucji przeciwko rozpoczęciu takich negocjacji.

W czwartek premier Orban będzie rozmawiał na ten temat w Paryżu z prezydentem Francji Emmanuelem Macronem.

Wcześniej Orban wysłał dwa listy do przewodniczącego Rady Europejskiej Charlesa Michela, w których domagał się "strategicznej dyskusji" nad dotychczasową polityką UE wobec wojny Rosji przeciwko Ukrainie. W jednym z listów stwierdził też, że oczekiwania, iż na posiedzeniu Rady Europejskiej może zostać podjęta decyzja o rozpoczęciu negocjacji w sprawie przystąpienia Ukrainy do UE są nieuzasadnione.

Ani Orban, ani Szijjarto nie złożyli wizyty w Kijowie od czasu rosyjskiej inwazji na Ukrainę w lutym 2022 roku. Premier Węgier i prezydent Ukrainy spotkali się jednak na szczycie UE w Brukseli w lutym 2023 roku. Zełenski zaprosił wówczas Orbana do odwiedzenia ukraińskiej stolicy.

Ukraina wystąpiła o członkostwo w UE w lutym 2022 roku, a w czerwcu ubiegłego roku Rada Europejska przyznała Ukrainie status kraju kandydującego. Decyzja o rozpoczęciu negocjacji akcesyjnych na szczycie w Brukseli w połowie grudnia musi zostać podjęta jednomyślnie.

Z Budapesztu Marcin Furdyna (PAP)