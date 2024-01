"Dobra dyskusja z szefem MSZ Polski Radosławem Sikorskim. Podzielamy rosnące obawy w związku ze wzmożonymi rosyjskimi atakami powietrznymi na ukraińską infrastrukturę cywilną. Zgodziliśmy się co do potrzeby zwiększenia naszego wsparcia wojskowego dla Ukrainy, w tym rakietami dalekiego zasięgu i rakietami przeciwlotniczymi. Omówiliśmy także sposoby wzmocnienia środków przeciwdziałających obchodzeniu sankcji, ponieważ znacznie zwiększony europejski eksport do krajów trzecich mógłby trafić do Rosji" - napisał Borrell na platformie "X".

Tymczasem Rosja ostrzeliwuje Ukrainę

Cztery osoby zginęły, a 92 zostały ranne we wtorek w rosyjskim ataku na Ukrainę: Kijów, obwód kijowski i Charków - poinformował we wtorek ukraiński prezydent Wołodymyr Zełenski.

Szef państwa ukraińskiego podkreślił, że od 31 grudnia rosyjska armia wykorzystała przeciwko Ukrainie ok. 170 dronów bojowych Shahed i dziesiątki rakiet różnego typu. Celem większości ataków były obiekty cywilne - zaznaczył.

"Dziękuję wszystkim partnerom, którzy pomagają wzmocnić naszą tarczę powietrzną. I jest to oczywiste, że każdego dnia i nocy pomaga to ratować setki istnień, które byłyby zabrane przez rosyjski terror, gdyby nie Patrioty i inne systemy obrony" - napisał w serwisie Telegram prezydent.

Jak zapowiedział, w tym roku Ukraina będzie kontynuować współpracę "ze wszystkimi na świecie, którzy cenią życie, by dodatkowo wzmocnić ukraińską tarczę powietrzną i pociągnąć Rosję do odpowiedzialności". "Państwo terrorysta powinno odczuć skutki tego, co czyni" - oświadczył Zełenski.

Naczelny dowódca ukraińskiej armii gen. Wałerij Załużny poinformował, że we wtorek rosyjska armia zaatakowała Ukrainę łącznie 99 pociskami różnego typu. Strącono 72 cele: 10 z 10 wystrzelonych rakiet hipersonicznych Kindżał, 3 z 3 rakiet manewrujących Kalibr i 59 z 70 wystrzelonych na Ukrainę pocisków manewrujących typu Ch-101, Ch-555, Ch-55. Przechwycono też 35 z 35 dronów bojowych Shahed.

Z Brukseli Łukasz Osiński (PAP)