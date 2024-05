W codziennej aktualizacji wywiadowczej podano, że nowo sformowane rosyjskie Północne Zgrupowanie Wojsk zaatakowało obwód charkowski na północnym wschodzie Ukrainy i przejęło kontrolę nad kilkoma wsiami, a przygraniczne miasteczko Wowczańsk, o które toczą się walki, niemal na pewno jest najbliższym celem Rosjan.

Dodano, że Rosja niemal na pewno próbuje odciągnąć ukraińskie wojska od innych części linii frontu i zagrozić Charkowowi, będącemu drugim co do wielkości miastem Ukrainy. "Jest mało prawdopodobne, że Rosja zgromadziła wystarczające siły bojowe, by zająć miasto, bez skierowania na ten obszar dodatkowych wojsk" - oceniono.

