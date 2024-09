Ta bomba uderza z szatańską precyzją. Rosjanie zaraz ją poczują

Ukraina dostała nową, diabelnie precyzyjną broń, dzięki które będzie mogła atakować Rosjan z odległości nawet 130 kilometrów. Nie jest to co prawda upragniona przez prezydenta Zełenskiego broń bardzo dalekiego zasięgu, ale jak zapewniają eksperci, może Rosjanom napsuć krwi i to na zapleczu frontu. Do tego doskonale sprawdza się w parze z myśliwcami F-16.