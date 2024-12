Ukraińskie drony niszczą skład amunicji w Rosji

"Niedawno drony dalekiego zasięgu SBU przeprowadziły +piekielny+ nalot na skład amunicji na poligonie Kadamowskim. Poligon ten jest jednym z największych w Rosji i znajduje się w pobliżu miasta Nowoczerkask w obwodzie rostowskim" - powiedział rozmówca.

Zauważył, że w wyniku ataku skład amunicji przeciwnika został całkowicie zniszczony.

Problemy logistyczne Rosji po zniszczeniu składu

"Był to skład, którego wróg używał do zaopatrywania swoich wojsk działających w pobliżu Kramatorska (miasto we wschodniej Ukrainie, w obwodzie donieckim - PAP). Dzięki wysiłkom SBU Rosjanie mają teraz poważne trudności logistyczne, które mają znaczący wpływ na ich zdolność do walki" - przekazało źródło SBU.

Kontynuacja ataków dronowych przez SBU

"SBU nadal aktywnie demilitaryzuje rosyjskie tyły, z których broń trafia na linię frontu" - wyjaśnił rozmówca i zapowiedział, że ataki dronowe sił ukraińskich będą kontynuowane.

Z Kijowa Iryna Hirnyk (PAP)