Arsen Heitz twórcą flagi Europy

Za autora przyjętej w 1955 r. przez Radę Europy flagi powszechnie uważany jest francuski grafik Arsen Heitz (1908-1989). On sam pod koniec życia wyjawił, że jako praktykujący katolik inspiracje czerpał z kultu maryjnego. Wzmianka o koronie gwiazd pochodzi z Apokalipsy Św. Jana, gdzie mowa jest o wielkim znaku na niebie: „Niewiasta obleczona w słońce i księżyc pod jej stopami, a na jej głowie korona z gwiazd dwunastu”.

Dwanaście gwiazd

Dwunastka (dwanaście gwiazd) – ma też jednak inne znaczenia. Kojarzy się z doskonałością i pełnią,godzinami dnia i miesiącami, znakami zodiaku i liczbą apostołów, a także z pierwszym Kodeksem Prawa Rzymskiego, który został wyryty na 12 tablicach.

Błękitny kolor

Chrześcijański rodowód ma błękitny kolor flagi. W Starym Testamencie błękit kojarzony jest z Mojżeszem, a na malowanych od średniowiecza wizerunkach Madonny kolor ten symbolizował dziewiczość i wierność. Podobne znaczenie ten sam kolor miał również w heraldyce – miał się kojarzyć z lojalnością, rzetelnością i oddaniem.

Za zrealizowanym przez Heitza pomysłem flagi Europy stał Salvador de Madariaga y Rojo (1886-1978), profesor Uniwersytetu w Oxfordzie, pierwszy prezydent Międzynarodówki Liberalnej i wróg generała Franco, który do rodzinnej Hiszpanii wrócił dopiero po śmierci dyktatora.

Wśród autorów flagi Europy wymieniany jest również Paul Lévy, który jako dyrektor do spraw informacji i prasy w Radzie Europy był przełożonym Heitza.

Inne projekty

Według kolejnych projektów tło flagi było zielone, białe, czerwone lub niebieskie, a głównym elementami miały być gwiazdy, ale też np. słońce, trójkąt, krzyż lub litera „E”. Autor jednego z pomysłów wyraźnie inspirował się flagą Stanów Zjednoczonych. Flaga Europy miała być jej lustrzanym odbiciem, choć różniłaby się liczbą gwiazd i kolorami.

Prace przyspieszyły w maju 1954 r., gdy na posiedzeniu Rady Europy powołano komisję z udziałem heraldyków, a ostateczny projekt wybrano rok później.

To wtedy określono nie tylko wygląd flagi, ale też inne szczegóły: proporcje jej wysokości do długości (2:3), promień gwiazdy (na jednej osiemnastej wysokości) i promień korony (na jednej trzeciej wysokości). Projekt flagi zatwierdzono jednomyślnie podczas posiedzenia Zgromadzenia Parlamentarnego Komitetu Ministrów Rady Europy w Paryżu 8 grudnia 1955 r. Ta sama flaga Europy, dokładnie opisana od strony symbolicznej, heraldycznej i geometrycznej, została przyjęta 21 kwietnia 1986 r. przez Wspólnotę Europejską – poprzedniczkę Unii Europejskiej.