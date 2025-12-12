"Brukselczycy przekraczają Rubikon"

Jego ostrą reakcję wywołała przegłosowana w czwartek zmiana zasad głosowania w sprawie przedłużania unijnych sankcji wobec Rosji.

"Dziś brukselczycy przekraczają Rubikon. W południe odbędzie się głosowanie pisemne, które wyrządzi UE nieodwracalne szkody. Przedmiotem głosowania są zamrożone rosyjskie aktywa, w sprawie których państwa członkowskie UE głosowały dotychczas co sześć miesięcy i podejmowały decyzję jednomyślnie. Dzięki nowej procedurze brukselczycy jednym pociągnięciem pióra znoszą wymóg jednomyślności, co jest ewidentnie niezgodne z prawem" – grzmiał premier Węgier we wpisie.

"Europejscy przywódcy stają ponad prawem"

Stwierdził, że zmiana mechanizmu podejmowania decyzji w kwestii rosyjskich aktywów jest "końcem praworządności w Unii Europejskiej".

"Europejscy przywódcy stawiają się ponad prawem. Zamiast dbać o przestrzeganie traktatów UE, Komisja Europejska systematycznie gwałci prawo europejskie. Robi to, aby kontynuować wojnę na Ukrainie; wojnę, której ewidentnie nie da się wygrać" – ocenił węgierski premier.

"Wszystko to dzieje się w biały dzień, niecały tydzień przed posiedzeniem Rady Europejskiej. W ten sposób rządy prawa w Unii Europejskiej ustępują miejsca rządom biurokratów. Innymi słowy, nastała brukselska dyktatura" - skonstatował Orban. Zadeklarował, że "Węgry protestują przeciwko tej decyzji i zrobią wszystko, co w ich mocy, aby przywrócić porządek prawny".

Porozumienie ws. rosyjskich aktywów to wyraźny przełom

W czwartek państwom UE udało się porozumieć w sprawie zamrożenia rosyjskich aktywów na stałe, bez konieczności podejmowania decyzji w tej kwestii co pół roku, za zgodą wszystkich stolic. Za rozwiązeniem była znaczna większość państw członkowskich. Oczekuje się, że postanowienie zostanie ostatecznie zatwierdzone w piątek.

Zgoda państw na stałe zamrożenie rosyjskich aktywów nie przesądza tego, czy dojdzie do udzielenia pożyczki reparacyjnej Ukrainie (zabezpieczonej zamrożonymi rosyjskimi aktywami). Decyzja jest jednak postrzegana jako istotny przełom, zbliżający do tego Wspólnotę.