Dojrzewa wizja powojennej Ukrainy

Zarys dojrzewającego planu pokojowego opisał David Ignatius, publicysta amerykańskiego dziennika "The Washington Post", powołując się na urzędników z USA i Ukrainy, uczestniczących w procesie negocjacyjnym.

Zgodnie z ich założeniami po podpisaniu porozumienia pokojowego z Rosją Ukraina powinna być, jak pisze Ignatius, "suwerennym państwem, którego granice są chronione międzynarodowymi gwarancjami bezpieczeństwa, wchodzącym w skład Unii Europejskiej i odbudowującym swoją gospodarkę za pomocą dużych inwestycji z USA i Europy".

Obecnie Amerykanie i Ukraińcy, jak przekazał jeden z kijowskich oficjeli, omawiają trzy kluczowe dokumenty: plan pokojowy, gwarancje bezpieczeństwa i plan odbudowy gospodarki. Będą one podlegać zmianom, w miarę jak swoją wizję pokoju zaprezentuje Europa.

Plan pokojowy dla Ukrainy. Omówiono wiele rozwiązań

Tymczasem negocjatorzy przedstawili Ignatiusowi szereg pomysłów, które są obecnie dopracowywane: