KE podała dziś, że w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych (EFIS) od lipca 2015 r. zmobilizowano środki w wysokości 514 mld euro na dodatkowe inwestycje w całej UE. Zakładany cel został więc zrealizowany na pół roku przed zakończeniem inicjatywy. EFIS, czyli finansowy filar planu inwestycyjnego dla Europy, wywiera wyraźny wpływ na unijną gospodarkę i wykazuje się elastycznością w reakcji na pandemię koronawirusa.



Projekty w dziedzinie infrastruktury i innowacji dla Polski to:



* 62 zatwierdzonych projektów finansowanych przez Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) przy wsparciu ze strony EFIS



* całkowita kwota finansowania wynosi około 4 mld euro



* ma to uruchomić inwestycje na kwotę 16 mld euro



Małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP)



* 14 zatwierdzonych umów z pośredniczącymi bankami lub funduszami finansowanymi przez Europejski Fundusz Inwestycyjny (EFI) przy wsparciu ze strony EFIS



* finansowanie na kwotę 402 mln euro



* ma to uruchomić inwestycje na kwotę około 6.2 mld euro, przy czym z lepszego dostępu do finansowania ma skorzystać 116 150 MŚP i spółek o średniej kapitalizacji, podano w materiale.