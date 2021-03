Jest to trzecia wypłata w 2021 r. W ramach wtorkowej operacji Czechy otrzymały 1 mld euro, Belgia 2,2 mld euro, Hiszpania 4,06 mld euro, Irlandia 2,47 mld euro, Włochy 1,87 mld euro, a Polska 1,4 mld euro.

Pożyczki te mają pomóc państwom członkowskim poradzić sobie z nagłym wzrostem wydatków publicznych. W szczególności mają pomóc krajom UE pokryć koszty bezpośrednio związane z finansowaniem krajowych programów pracy krótkoterminowej i innych podobnych środków, które wprowadziły w odpowiedzi na pandemię koronawirusa, w tym dla osób samozatrudnionych.

Wypłaty nastąpiły po emisji szóstej obligacji socjalnej w ramach instrumentu EU SURE, która - jak podała KE - cieszyła się dużym zainteresowaniem inwestorów. Emisja obejmowała dwie transze, z terminem spłaty 8 mld euro w marcu 2026 r. i 5 mld euro w maju 2046 r.

Jak dotąd 17 państw członkowskich UE otrzymało łącznie 75,5 mld euro w ramach instrumentu SURE.

Jeszcze w tym roku Komisja ma uruchomić pożyczki w ramach funduszu odbudowy, instrumentu naprawczego w wysokości 750 miliardów euro, który ma pomóc w budowie bardziej ekologicznej, bardziej cyfrowej i odporniejszej Europy.

„Jesteśmy na dobrej drodze, aby pomóc przedsiębiorstwom i ludziom radzić sobie w tych trudnych czasach. Przekazaliśmy już trzy czwarte pieniędzy przeznaczonych na program SURE. Dodatkowe pieniądze pojawią się wkrótce w drugim kwartale" - powiedział unijny komisarz Johannes Hahn, odpowiedzialny za budżet i administrację.

Europejski instrument tymczasowego wsparcia w celu zmniejszenia zagrożeń związanych z bezrobociem w sytuacji nadzwyczajnej (ang. Support to mitigate Unemployment Risks in an Emergency – SURE) pomaga krajom UE, które potrzebują dużych funduszy na zwalczanie negatywnych skutków społecznych i gospodarczych pandemii. Z SURE można uzyskać do 100 mld euro w formie pożyczek, których UE udziela potrzebującym krajom na pokrycie kosztów nagłych wydatków publicznych na utrzymanie zatrudnienia.