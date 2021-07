Jak informuje Ministerstwo Infrastruktury w piątkowym komunikacie, szef tego resortu Andrzej Adamczyk oraz wiceminister infrastruktury, Pełnomocnik Rządu RP ds. budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego Marcin Horała wzięli udział w panelu dyskusyjnym dotyczącym transportu, odbywającym się w ramach szczytu Inicjatywy Trójmorza w Sofii.

W swoim wystąpieniu minister Adamczyk wskazał, że efektywny i konkurencyjny transport jest warunkiem dynamicznego rozwoju, a Europa Środkowa wciąż zmaga się z niedostateczną liczbą dogodnych połączeń na osi północ-południe.

“Intensywnie pracujemy nad rozwiązaniem tego problemu. Bardzo zależy nam na utrzymaniu wysokiej dynamiki współpracy i przyspieszeniu budów głównych szlaków komunikacyjnych tak, aby rozpoczęte przez nas inwestycje łączyły się w spójną całość” - powiedział cytowany w komunikacie Adamczyk.

Szef resortu infrastruktury wskazał, że jedną z najważniejszych inwestycji strategicznych dla Inicjatywy Trójmorza jest budowa szlaku drogowego Via Carpatia. Jest to budowana w wielu krajach Europy Środkowej droga ekspresowa, która docelowo połączy Morze Bałtyckie z Morzem Egejskim i Morzem Czarnym.

“W Polsce i w innych krajach regionu kolejne odcinki szlaku Via Carpatia są oddawane do ruchu. To napawa optymizmem" - powiedział Adamczyk. Przypomniał, że ta droga jest nazywana "kręgosłupem komunikacyjnym Trójmorza". Dodał też, że toczą się rozmowy na szczeblu unijnym nt. wpisania całego przebiegu szlaku Via Carpatia do europejskiej transportowej sieci bazowej.

W komunikacie czytamy, że wiceminister infrastruktury Marcin Horała podczas panelu dyskusyjnego przedstawiał polskie plany dotyczące budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego. “Centralny Port Komunikacyjny, który powstanie w Polsce będzie ważnym punktem na transportowej mapie Europy Środkowej” - wskazał Horała. Przypomniał również, że oprócz dużego lotniska "Solidarność", w ramach projektu CPK zostanie wybudowanych ok. 1800 km nowych linii kolejowych.

Centralny Port Komunikacyjny to planowany węzeł przesiadkowy między Warszawą a Łodzią, który zintegruje transport lotniczy, kolejowy i drogowy. Na ok. 3 000 hektarów zostanie wybudowany Port Lotniczy Solidarność, który w pierwszym etapie będzie mógł obsługiwać 45 mln pasażerów rocznie. CPK ma być wybudowany do 2027 r. wraz z realizacją niezbędnych połączeń z komponentami sieci kolejowej i drogowej.(PAP)