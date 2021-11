Straż Graniczna podała w poniedziałek, że od sierpnia zanotowano ponad 28,5 tys. prób nielegalnego przekroczenia granicy z Białorusi do Polski, w tym 16,8 tys. w październiku.

Problem nielegalnej migracji cudzoziemców z państw Bliskiego Wschodu, Afryki lub innych regionów przez Białoruś do państw Unii Europejskiej narasta od wiosny. UE i państwa członkowskie uważają, że to efekt celowych działań władz Białorusi w odpowiedzi na sankcje nałożone na reżim Alaksandra Łukaszenki.

Zdaniem Żaryna, działania Alaksandra Łukaszenki to celowy plan destabilizacji Polski, Litwy, Łotwy, a docelowo całej Unii Europejskiej. "Migranci są narzędziem do osiągnięcia wrogich nam celów" - ocenił we wpisie na Twitterze.

W ocenie Żaryna, operacja Łukaszenki koresponduje z agresywnym oddziaływaniem Rosji na Zachód, którego strategicznym celem jest rozbicie NATO i UE oraz dominacja nad Europą Środkową.

"Działań Białorusi przeciwko Polsce, Litwie i Łotwie nie można analizować w oderwaniu od wieloletniej polityki Putinowskiej Rosji wymierzonej w Zachód. Dlatego nasza reakcja musi być jednoznaczna" - podkreślił rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych.

Od 2 września w związku z presją migracyjną w przygranicznym pasie z Białorusią w 183 miejscowościach woj. podlaskiego i lubelskiego obowiązuje stan wyjątkowy. Został on wprowadzony na 30 dni na mocy wydanego na wniosek Rady Ministrów rozporządzenia prezydenta Andrzeja Dudy, a następnie przedłużony o 60 dni.(PAP)

autorka: Aleksandra Rebelińska