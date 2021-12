Merz, były szef chadeckiej frakcji parlamentarnej CDU/CSU, uzyskał większość bezwzględną 62,1 proc. głosów - poinformował w piątek w Berlinie sekretarz generalny CDU Paul Ziemiak. Ekspert ds. polityki zagranicznej Roettgen otrzymał 25,8 procent głosów, a były szef Urzędu Kanclerskiego Braun 12,1 procent.

Reklama

Po raz pierwszy w historii CDU jej członkowie mogli podjąć wstępną decyzję w sprawie przewodnictwa. Około 400 tys. osób miało czas do czwartku, by zdecydować o następcy Armina Lascheta na stanowisku szefa ugrupowania. Frekwencja wyniosła 64 procent.

Przyszły przewodniczący partii obiecał "dobrą współpracę naprawdę ze wszystkimi". Ocenił jako imponujące, że udział w głosowaniu wzięło dwie trzecie członków ugrupowania. "To (...) wygrana dla nas wszystkich" - dodał.

Formalnie Merz ma zostać wybrany na przewodniczącego CDU na kongresie partii w dniach 21-22 stycznia 2022 roku.

Merzowi udało się zostać liderem partii za trzecim podejściem. W 2018 roku w walce o przywództwo przegrał z Annegret Kramp-Karrenbauer, a na początku 2021 roku z Arminem Laschetem. W latach 2000-2002 Merz był przewodniczącym frakcji CDU/CSU w Bundestagu, dopóki ówczesna szefowa partii Angela Merkel nie usunęła go z tego stanowiska. W 2009 roku odszedł z polityki oraz pracował jako prawnik i szef rady nadzorczej firmy inwestycyjnej Blackrock, we wrześniu wrócił do Bundestagu.

Laschet został wybrany na lidera CDU zaledwie na początku tego roku. Po porażce w wyborach do Bundestagu, w których był jej głównym kandydatem, partia postawiła na nowe otwarcie.

bml/ akl/