Zdaniem Komisji Europejskiej, rosyjskie restrykcje są bardzo szkodliwe dla unijnego przemysłu przetwórstwa drewna, który opiera się na imporcie z Rosji, i powodują znaczną niepewność na światowym rynku drewna. Od czasu ogłoszenia tych środków w październiku 2020 roku UE wielokrotnie próbowała kontaktować się z Rosją. Środki weszły w życie w styczniu 2022 r.

UE podważa w szczególności zasadność zwiększenia ceł wywozowych na niektóre produkty z drewna. W WTO Rosja zobowiązała się do stosowania ceł wywozowych o stawkach nieprzekraczających 13 proc. lub 15 proc. w odniesieniu do niektórych ilości wywozu. Rosja wycofała te kontyngenty taryfowe i stosuje obecnie cła wywozowe w znacznie wyższej stawce 80 proc., a tym samym nie przestrzega swoich zobowiązań wynikających z przepisów WTO.

Rosja zmniejszyła też liczbę przejść granicznych, które zajmują się odprawą drewna eksportowanego do UE z ponad 30 do jednego - Luttya, Finlandia. Uniemożliwiając korzystanie z istniejących przejść granicznych, które są technicznie przystosowane do obsługi takiego wywozu, Rosja narusza zasadę WTO zakazującą takich ograniczeń.

Konsultacje, o które wystąpiła UE, stanowią pierwszy krok w ramach procedury rozstrzygania sporów w ramach WTO. Jeżeli nie doprowadzą one do zadowalającego rozwiązania, UE może zwrócić się do WTO o powołanie zespołu orzekającego w tej sprawie.