"Dziś ogłaszam nowy pakiet pomocy finansowej dla kraju, składający się zarówno z pożyczek awaryjnych, jak i dotacji. Po pierwsze, Komisja proponuje nowy pakiet nadzwyczajnej pomocy makrofinansowej w wysokości 1,2 mld euro. Pakiet ten pomoże teraz Ukrainie w zaspokojeniu jej potrzeb finansowych w związku z konfliktem. Liczymy, że Rada i Parlament Europejski przyjmą tę nadzwyczajną pomoc makrofinansową tak szybko, jak to możliwe. Następnie przejdziemy do szybkiej wypłaty pierwszej transzy w wysokości 600 milionów euro. Ponadto wkrótce rozpoczniemy prace nad drugim, długofalowym programem pomocy makrofinansowej, wspierającym wysiłki modernizacyjne kraju. Po drugie, w tym roku Komisja prawie podwoi swoją pomoc dwustronną dla Ukrainy w formie dotacji: przyznanych zostanie kolejne 120 milionów euro. Wsparcie to wzmocni ukraińskie wysiłki na rzecz budowania państwowości i odporności" - wskazała von der Leyen.

Szefowa KE przypomniała, że w zeszły piątek rozmawiała z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. Tematem dyskusji była "sytuacja na Ukrainie powstała w wyniku agresywnych działań Rosji".

Ursula von der Leyen zapewniła, że UE, "jak zawsze, w tych trudnych okolicznościach" wspiera Ukrainę.