Serwis informacyjny Deutsche Welle podał we wtorek, że dwumiesięczny czas na odpowiedź polskiego rządu na pismo dotyczące mechanizmu warunkowości w budżecie UE minął o północy z poniedziałku na wtorek.

"To nie może trwać bez końca. Podchodzimy konstruktywnie, co zakłada pewną gotowość Komisji Europejskiej do dłuższego czekania na odpowiedź. Ale ostatecznie brak odpowiedzi to też będzie odpowiedź" - powiedział Hahn, komisarz UE ds. budżetu, dziennikarzom w Brukseli. Jego wypowiedź przytoczył serwis DW.

Tym informacjom zaprzeczył Stały Przedstawiciel Polski przy UE Sadoś.

"Dzisiaj w przestrzeni medialnej pojawiła się informacja, że Polska nie udzieliła odpowiedzi Komisji (...)na pismo dotyczące kwestii warunkowości. (...) Strona polska, polski rząd zawsze w terminie udziela odpowiedzi i taka odpowiedź została udzielona wczoraj w godzinach urzędowania. Odpowiednie stanowisko polskiego rządu zostało przekazane Komisji Europejskiej" - oświadczył.

Sadoś wyraził zdziwienie słowami komisarza Hahna. "Odpowiedź została przekazana w terminie. Rzeczywiście w przeszłości zdarzało się, że nasze odpowiedzi ginęły gdzieś na korytarzach Komisji; mam nadzieję, że tym razem nie stało się to ponownie" - oznajmił.