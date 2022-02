„Po okresie zaciekłych walk polski rząd po raz pierwszy dolewa +wody do ognia+” – wskazuje gazeta i ocenia, że przyczyni się to do deeskalacji konfliktu Warszawy z Brukselą.

Dziennik opisuje konflikt z Czechami wskazując, że podpisane w czwartek porozumienie kończy spór obu sąsiadów i jednocześnie spowoduje wycofanie skargi przeciwko Polsce z Trybunału Sprawiedliwości UE.

„De Volkskrant” informuje także, że prezydencki projekt o likwidacji Izby Dyscyplinarnej SN to swoiste „wyciągnięcie ręki” do Brukseli. Gazeta zaznacza przy tym, że minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro „zrobi wszystko”, aby nie dopuścić do zamknięcia izby.