Unijni ambasadorowie zatwierdzili wniosek Komisji Europejskiej, by zapewnić Ukrainie dodatkową pomoc makrofinansową w wysokości 1,2 mld euro. Oznacza to, że wniosek może zostać rozpatrzony w Parlamencie Europejskim w trybie przyspieszonym. Ma on zapewnić szybkie wsparcie w sytuacji poważnego kryzysu i wzmocnić odporność Ukrainy.

Zanim propozycja wejdzie w życie, będą musiały go przyjąć Parlament Europejski i Rada. "UE wspiera Ukrainę, również pod względem gospodarczym. Obecne napięcia geopolityczne mają poważne skutki gospodarcze dla tego kraju. Państwa członkowskie są gotowe udzielić pomocy makrofinansowej w wysokości 1,2 mld euro. Mam przyjemność ogłosić, że postanowiliśmy dziś poprzeć wniosek Komisji, tak by pomoc finansowa mogła niezwłocznie dotrzeć do Ukrainy" - powiedział Bruno Le Maire, francuski minister gospodarki, finansów i odbudowy. Francja sprawuje obecnie przewodnictwo w Radzie UE. Ta nadzwyczajna pomoc makrofinansowa ma trwać 12 miesięcy i obejmie dwie wypłaty. Uruchomienie pierwszej transzy, z zastrzeżeniem spełnienia politycznego warunku wstępnego i zadowalającej realizacji programu MFW, nastąpi wkrótce po zatwierdzeniu wniosku, po wejściu w życie protokołu ustaleń w sprawie konkretnych środków polityki strukturalnej. Zostanie on uzgodniony przez Komisję Europejską, działającą w imieniu UE, i przez Ukrainę. Wypłata drugiej transzy będzie wiązała się ze stałym zadowalającym wdrażaniem zarówno programu MFW, jak i środków polityki uzgodnionych w protokole ustaleń. Protokół ustaleń, stanowiący podstawę tej nadzwyczajnej pomocy makrofinansowej, prawdopodobnie skupi się na ograniczonej liczbie wykonalnych, krótkoterminowych działań z zakresu polityki w najpilniejszych obszarach priorytetowych, takich jak wzmocnienie odporności i stabilności gospodarczej, sprawowanie rządów i praworządność oraz energia.