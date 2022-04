Przejęcie nastąpiło w ubiegły weekend na przejściu granicznym w południowo-wschodniej Finlandii. Konfiskata nastąpiła na mocy unijnych sankcji - przekazał szef departamentu kontroli eksportu w fińskim MSZ Teemu Sepponen.

Część z dzieł należy do światowego dziedzictwa kulturowego i podlega ochronie ONZ. Dzieła, o łącznej wartości ok. 42 mln euro, przewieziono tymczasowo do Helsinek. Część z nich - według niezależnych rosyjskich mediów - ma należeć m.in. do zbiorów słynnego Muzeum Ermitaż w Sankt Petersburgu.

Fińska Służba Celna wszczęła dochodzenie w związku z zatrzymanym transportem. (PAP)