Wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Margaritis Schinas powiedział, że poważne niedobory żywności zmusiłyby ludzi do poszukiwania jedzenia na północy. Migracja napędzana głodem „nie będzie tak łatwa do opanowania, będzie bardziej chaotyczna”, powiedział Schinas w wywiadzie dla Bloomberga w kuluarach Światowego Forum Ekonomicznego w Davos w Szwajcarii. Tym bardziej, że większość z migrantów będzie próbowała przedostać się do Unii Europejskiej drogą morską, przepływając Morze Śródziemne. „Mamy globalny interes w uniknięciu tego”, dodał Schinas.

Reklama

Unia Europejska przygotowywała się na duże fale migracyjne na początku pandemii i po wyjściu USA z Afganistanu. Obawy te jednak się nie spełniły.

Schinas powiedział, że odblokowanie portów na Ukrainie, gdzie utknęło 20 milionów ton pszenicy, nie rozwiąże problemu, ale wyśle ​​pozytywny sygnał na rynki i zacznie łagodzić rozwijający się powoli kryzys.

Zdaniem Schinasa aż 2,7 miliona ukraińskich uchodźców zarejestrowanych w ramach unijnego programu pomocy pozostanie w UE. Jak dotąd nie zauważył wzrostu poparcia dla skrajnie prawicowych partii politycznych, jak miało to miejsce po kryzysie migracyjnym w 2015 roku, kiedy ponad milion uchodźców uciekło przed wojną w Syrii.