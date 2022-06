W samym tylko maju bieżącego roku granice Unii przekroczyło nielegalnie 23,5 tys. osób, o 75 proc. więcej niż w maju ubiegłego roku - głosi komunikat Europejskiej Agencji Straży Granicznej i Przybrzeżnej.

Frontex przypomina, że uchodźcy z Ukrainy, którzy przybywają do krajów unijnych legalnie, nie są wliczani do tych statystyk. Liczba Ukraińców, którzy przyjechali do UE szacowana jest na około 5,5 mln.

Nielegalni imigranci wybierają najczęściej szlaki przez Bałkany Zachodnie oraz przez środkowe i wschodnie Morze Śródziemne. Tą pierwszą trasą do UE przedostają się głównie migranci z Syrii i Afganistanu, a szlakiem morskim - Egipcjanie, Tunezyjczycy, Nigeryjczycy, Kongijczycy i migranci z Bangladeszu - podaje Frontex.

Agencja zastrzega, że dane, które podaje, to liczba przekroczeń granicy, a nie migrantów, ponieważ niektóre osoby podejmują kilka prób dostania się do UE.