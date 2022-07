Nie można lekceważyć obecnej fali pandemii i pozwalać na to, aby koronawirus krążył bez kontroli - mówią w prasie we Włoszech w niedzielę eksperci odnosząc się do sytuacji, w której codziennie notuje się po sto tysięcy przypadków zakażeń.

Prezes Rady Służby Zdrowia profesor Franco Locatelli podkreślił, że w obecnej sytuacji epidemiologicznej nie można nawet rozważać możliwości pozwolenia na to, by wirus szerzył się wśród populacji. Reklama W wywiadzie dla dziennika "Corriere della Sera" stwierdził: "Wysoka liczba przypadków, na szczęście dzięki szczepieniom, nie ma poważnego wpływu na zdrowie zakażonych, jak to miało miejsce przy innych falach". Reklama Subwariant Omikron ma – wyjaśnił - ograniczoną możliwość wywołania ciężkiej choroby płuc. "Ale ograniczona nie oznacza, że jej nie ma w ogóle" - zastrzegł. "Przestańmy minimalizować ryzyko porównując infekcję do wirusa grypy. To poważny błąd" - ocenił prof. Locatelli. Jego zdaniem osoby szczególnie narażone powinny przyjąć czwartą dawkę szczepionki nie czekając na jej nową wersję. "Odpowiedź immunologiczna wywołana przez dostępne dzisiaj szczepionki chroni w dużej mierze przed ciężką i niebezpieczną dla życia chorobą" - wskazał. Z kolei szef Instytutu Służby Zdrowia Silvio Brusaferro ocenił na łamach dziennika "La Repubblica": "Nie można lekceważyć tego wirusa, ale trzeba zachowywać ostrożność i chronić najsłabszych". "Omikron Ba5 jest bardzo zaraźliwy i jest w stanie wywołać zakażenie u tych, którzy byli już zainfekowani, a gdy atakuje osoby słabe i starsze, niesie ze sobą poważne ryzyko hospitalizacji i śmierci" - ostrzegł. "Dane wskazują, że mamy pełnię fali pandemicznej z wysoką liczbą zakażonych, którzy mogą przekazywać wirusa, a to stanowi problem także dla pracowników personelu medycznego, bo w przypadku infekcji nie mogą pracować" - zaznaczył Brusaferro. Jego zdaniem nie należy dramatyzować, ale wszystkie dane wskazują na to, że trzeba być "ostrożnym i rozważnym". Według oficjalnych rejestrów obecnie we Włoszech aktywnie zakażonych jest ponad 1,2 mln. osób. Z Rzymu Sylwia Wysocka