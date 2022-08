Upały powinny być jednak nieco mniej intensywne i krótsze niż na początku lipca, ale 40-stopniowe szczyty spodziewane są lokalnie na południowym zachodzie.

Pięć departamentów już od niedzieli zostało objętych alertami pogodowymi: Wschodnie Pireneje, Drome, Ardeche, Gard i Vaucluse. W poniedziałek 33 st. C prognozuje się dla Marsylii, 35 st. C - Montpellier i 36 st. C - Perpignan.

W środę upały dotrą do Basenu Paryskiego z temperaturą 36 st. C w stolicy.

Meteo-France ostrzega przed „bardzo silnym niebezpieczeństwem pożarów”. W kraju nasila się susza, większość departamentów podlega ograniczeniom w użytkowaniu wody.

Z Paryża Katarzyna Stańko