„Dzisiaj mamy dwie przestrzenie – jest przestrzeń publicystyczna i jak słyszymy wypowiedzi członków KE, w tym pani przewodniczącej von der Leyen, w sprawie wypłaty środków z KPO, to budzą one nasze zdziwienie. I jest przestrzeń formalna, czyli jeśli złożymy wniosek o płatność, to Komisja Europejska ma dwa miesiące na wypłatę pieniędzy lub odmowę” – powiedział minister rozwoju i technologii Waldemar Buda w piątek w Tok FM.

Reklama

Przypomniał, że także przed zatwierdzeniem Krajowego Planu Odbudowy były słychać, że jest to niemożliwe, że to się nie uda. „Komisja Europejska przedstawia sprzeczne komunikaty. Poczekajmy na formalną odpowiedź w sprawie KPO, to będzie dla mnie wiążące” – powiedział Waldemar Buda.

Dodał, że Polska wypełniła wszystkie warunki, konieczne do wypłaty środków z KPO, również te związane z systemem sprawiedliwości.

„Słyszałem komisarza Janusza Wojciechowskiego, według którego analizy obecne przepisy wypełniają warunki sformułowane jako kamienie milowe w KPO i który uważa, że praktyka to potwierdzi” – dodał Buda. (PAP)

autor: Marek Siudaj