Dzięki zastrzykowi finansowemu w postaci 8 miliardów euro rząd Scholza wykupi większościowy pakiet udziałów należących do fińskiej koncernu Fortum Oyj. Dzięki temu 99 proc. spółki z Dusseldorfu będzie należało do państwa. Transakcja ma zostać sfinalizowana do końca roku.

Bolesna separacja od Rosji

Ryzyko niedoborów energii wzrosło w całej Europie. Według think tanku Bruegel, wydatki publiczne na ograniczenie kryzysu wzrosły do ​​pół biliona euro w całej Unii Europejskiej, Wielkiej Brytanii i Norwegii.

Uniper to epicentrum kryzysu energetycznego w Niemczech. Jej uzależnienie od kontraktów gazowych z Rosją spowodowało, że koncern najmocniej odczuł zakaz eksportu gazu na Zachód, jaki Kreml nałożył w odwecie za sankcje związane z inwazją na Ukrainę. Po wzroście cen gazu na światowych rynkach niemiecka spółka zanotowała 8,5 miliarda euro strat.

„Dzisiejsza umowa zapewnia przejrzystość struktury własności, pozwala nam kontynuować naszą działalność i wypełniać naszą rolę dostawcy energii o znaczeniu krytycznym” – powiedział w środę Klaus-Dieter Maubach, dyrektor generalny Uniper. „To zabezpiecza dostawy energii dla firm, zakładów komunalnych i konsumentów”. Wartość akcji Uniperu spadła aż o 23 proc., a Fortum o 20 proc.

Za wszelką cenę

Rząd Scholza jest zdeterminowany, aby zapewnić przetrwanie Unipera w nadchodzących miesiącach. Kryzys energetyczny może się nasilić, gdy temperatura zimą spadnie. Nacjonalizacja Unipera to tylko część szerszego planu Niemiec, by zerwać budowaną od dziesięcioleci zależność energetyczną od Rosji. Rząd w Berlinie prowadzi też zaawansowane rozmowy w sprawie przejęcia kontroli nad dwoma innymi dużymi dostawcami gazu.

Zaangażowanie rządu w koncern Uniper obejmuje działającą już linię kredytową o wartości 13 miliardów euro od KfW. Pożyczkodawca będący własnością państwa będzie nadal zapewniał spółce finansowanie do czasu zakończenia transakcji. Według doniesień niemieckich mediów, całkowity pakiet ratunkowy będzie kosztował rząd około 30 miliardów euro.

Szczegóły rządowej oferty

Niemiecki rząd przekaże Uniperowi 8 mld euro, co podwyższy kapitał zakładowy spółki o 1,70 euro na akcję

Niemcy wykupują 78 proc. udziałów należących do fińskiego Fortum za około 480 mln euro

Uniper spłaci pożyczkę i gwarancje Fortum

Niemiecki rząd wstrzymuje finansowanie Uniperu do czasu podwyższenia kapitału zakładowego

Uniper planuje zorganizować nadzwyczajne zgromadzenie akcjonariuszy w czwartym kwartale, aby zatwierdzić transakcję, co wymaga również zgód UE i innych organów regulacyjnych

Niemieckie przedsiębiorstwo zatrzyma swoje szwedzkie aktywa wodne i jądrowe, dając Fortum pierwsze prawo do odmowy do końca 2026 r., jeśli zostaną wystawione na sprzedaż

Nieprzewidziane koszty OZE

Według Bloomberg Intelligence, straty Unipera związane ze znalezieniem alternatywnych dostawców wobec Rosji prawdopodobnie przekroczą w tym roku 18 miliardów euro. Firma odnotowała już stratę ponad 12 miliardów euro w pierwszym półroczu, co jest jednym z najwyższych wyników historii niemieckiej firmy.

Problemy firmy są związane z jej utworzeniem w 2016 roku. Gdy Niemcy postanowiły stopniowo przestawić się na energię wiatrową i słoneczną, potężne elektrownie spalające węgiel i gaz przestały być potrzebne.

Fiński udział

Rozmowy w sprawie Uniperu komplikowało zaangażowanie fińskiego rządu, który borykał się z presją ze strony partii opozycyjnych, by jak najszybciej zażegnać kryzys.

Oś czasu do nacjonalizacji spółki Uniper

Kto wyrówna straty?

Ratowanie Unipera rodzi również pytania o realizację planowanej przez rząd opłaty gazowej, która ma obowiązywać od 1 października. Próba przerzucenia części rosnących kosztów zakupu błękitnego paliwa na konsumentów wywołało sprzeciw opinii publicznej.

Minister gospodarki Robert Habeck na pytanie, czy opłata może przynieść korzyści państwowej firmie, odpowiedział w środę, że jest to „intensywnie omawiane”. Za zamkniętymi drzwiami przyznał jednak, że opłata prawdopodobnie nie wejdzie w życie.