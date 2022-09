Ambasadorowie państw członkowskich przy UE spotkali się w poniedziałek, aby omówić wspólne podejście UE do osób uciekających przed mobilizacją w Rosji.

"Ambasadorowie uzgodnili, że zlecą Komisji Europejskiej zaktualizowanie wytycznych dotyczących polityki wizowej dotyczącej Rosji w kontekście bezpieczeństwo narodowego państw członkowskich" - poinformowało źródło.

Państwa UE zobowiązały też Komisję i FRONTEX (Europejska Agencja Straży Granicznej i Przybrzeżnej) do ścisłego monitorowania wjazdów Rosjan do państw trzecich oraz do UE, po ogłoszeniu w Rosji mobilizacji.

Z informacji PAP wynika, że Komisja została proszona o kontynuowanie prac nad pomocą makrofinansową dla Ukrainy, a Europejska Służba Działań Zewnętrznych o przedstawienie planu, w jaki sposób UE może nadal zapewniać pomoc wojskową dla Ukrainy.

Szef Rady Europejskiej Charles Michel opowiedział się w weekend za otwarciem UE dla uciekających Rosjan. W rozmowie przeprowadzonej w kuluarach sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ w Nowym Jorku Michel powiedział, że UE powinna wykazać „otwartość na tych, którzy nie chcą być instrumentalizowani przez Kreml”. Zaznaczył, że ogłoszenie w środę przez prezydenta Władimira Putina częściowej mobilizacji w Rosji zmieniło dynamikę wojny na Ukrainie.

Michel powiedział, że jest otwarty na konsultacje z kolegami z UE na temat tego, jak można rozwiązać kwestię uciekających przed mobilizacją Rosjan.

„W zasadzie uważam, że (...) Unia Europejska (powinna) gościć tych, którzy są w niebezpieczeństwie z powodu swoich poglądów politycznych. Jeśli w Rosji ludzie są w niebezpieczeństwie z powodu swoich poglądów politycznych, ponieważ nie podążają za tą szaloną decyzją Kremla o rozpoczęciu wojny na Ukrainie, musimy wziąć to pod uwagę" - dodał.

W tym miesiącu UE zgodziła się zawiesić umowę o ułatwieniach wizowych z Rosją po tym, jak kilka krajów unijnych zaprotestowało przeciwko obecności w UE turystów z Rosji, gdy reżim Putina toczy wojnę na Ukrainie.

Z Brukseli Łukasz Osiński