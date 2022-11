"W ramach odpowiedzi Unii Europejskiej na rosyjską agresję na Ukrainę Komisja Europejska i sąsiadujące z nią państwa członkowskie UE utworzyły 12 maja 2022 r. Korytarze Solidarności UE-Ukraina. Korytarze Solidarności to kluczowe korytarze dla ukraińskiego eksportu rolnego, a także eksportu i importu innych towarów” - wskazują autorzy deklaracji.

Podkreślają, że Rosja celowo atakuje produkcję rolną oraz eksport z Ukrainy i blokuje bezpieczne przejście do i z ukraińskich portów Morza Czarnego. To spowodowało wzrost światowych cen zbóż, stworzyło niepewność żywnościową na całym świecie i naraziło na ryzyko źródła utrzymania milionów ludzi, którzy polegają na tych zbożach.

Dlatego – jak wskazują – Unia Europejska (ze środków unijnych) w trybie pilnym przeznaczy 250 mln euro w grantach na wzmocnienie Korytarzy Solidarności. KE i państwa UE podejmą też działania w sprawie usprawnienia ruchu przez przejścia graniczne z Ukrainą. W najbliższej przyszłości środki na zwiększenie przepustowości Korytarzy Solidarności mają być zainwestowane z unijnego mechanizmu Łącząc Europę (50 mln euro).

Co więcej, Europejski Bank Inwestycyjny ma zainwestować do 300 mln euro do końca 2023 r. w projekty odpowiadające celom Korytarzy Solidarności, a Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju 300 mln euro w latach 2022-2023. Środki na ten cel ma przeznaczyć również Bank Światowy – do 100 mln euro w 2023 r.