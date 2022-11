Prezydent Francji Emmanuel Macron udaje się we wtorek z wizytą do USA na rozmowy m.in. o podatkach i protekcjonizmie gospodarczym. Gospodarz Pałacu Elizejskiego ma nadzieję przekonać prezydenta Joe Bidena do cofnięcia ustawy Inflation Reduction Act, która - w ocenie strony francuskiej - zagraża miejscom pracy i wzrostowi gospodarczemu w UE.

Ustawa ta m.in. wyklucza modele producentów samochodów spoza USA z ulg podatkowych w tym kraju oraz oferuje masową pomoc dla branż przenoszących swoje łańcuchy dostaw do Stanów Zjednoczonych, co może potencjalnie spowodować obniżenie produkcji i zmniejszenie inwestycji w UE, zagrażając zatrudnieniu i wzrostowi gospodarczemu Wspólnoty – wyjaśnia otoczenie Macrona. Reklama Źródła w Pałacu Elizejskim informują, że w środę prezydent Macron uda się na cmentarz wojskowy w Arlington na przedmieściach Waszyngtonu, gdzie szef państwa złoży wieniec na grobie nieznanego żołnierza. Reklama Zaplanowano również prywatną rozmowę Macrona z Bidenem, spotkanie z wiceprezydent Kamalą Harris, kilkoma ministrami, w tym szefem amerykańskiej dyplomacji Anthonym Blinkenem, a także z wybranymi przedstawicielami Kongresu. Francuscy negocjatorzy liczą na uzyskanie do 5 grudnia konkretnych gestów ze strony administracji Bidena w celu wyeliminowania lub przesunięcia w czasie wejścia w życie przepisów ustawy. W tym dniu zbiera się Rada ds. Handlu i Technologii (CTC) Unii Europejskiej i Stanów Zjednoczonych, organu mającego koordynować politykę handlową i przemysłową po obu stronach Atlantyku - wskazują źródła w Pałacu Elizejskim. To druga wizyta prezydenta Macrona w USA. Do pierwszej doszło w 2018 r. za prezydentury Donalda Trumpa. Macron będzie w Stanach Zjednoczonych do 3 grudnia Z Paryża Katarzyna Stańko Roma Bojanowicz