Z Europy Środkowo-Wschodniej oraz z krajów skandynawskich od kilku miesięcy płynęły sygnały o chęci zaostrzenia polityki migracyjnej, natomiast w ostatnich tygodniach głos wsparcia dociera także z Europejskiej Partii Ludowej, która jeszcze kilka lat temu forsowała m.in. mechanizm przymusowej relokacji. Dziś EPL, pod wodzą Manfreda Webera, wzywa Brukselę do sfinansowania murów i ogrodzeń na granicach, co akurat nie budzi większego zdziwienia – Weber popierał ten pomysł także w czasie budowy zapory na granicy polsko-białoruskiej. Tym razem jednak lider największej frakcji w PE daje wsparcie przede wszystkim premier Włoch Giorgii Meloni. Włochy przyjęły w ubiegłym roku ok. 100 tys. migrantów, spośród których ok. 7 tys. miało zostać w ramach dobrowolnego mechanizmu solidarnościowego relokowanych do Francji i Niemiec. Ostatecznie Berlin i Paryż zdecydowały się przyjąć 700 migrantów. Meloni nie szczędzi krytyki wobec mechanizmu solidarnościowego i domaga się bardziej restrykcyjnych kontroli na granicach i zintensyfikowania polityki powrotów. Weber, który stara się od kilku tygodni przyciągnąć partię szefowej włoskiego rządu – Braci Włochów – do EPL, wsparł pod koniec ubiegłego tygodnia postulat Austrii, aby budowa płotów m.in. na granicy turecko-bułgarskiej była finansowana ze środków unijnych.