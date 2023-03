Karamanlis oświadczył, że rezygnacja ze stanowiska jest jego obowiązkiem i "mógł zrobić tylko tyle, aby uhonorować pamięć ofiar", dodając, że bierze na siebie odpowiedzialność za "długoletnie zaniedbania" państwa - pisze Reuters.

Reklama

Kostas Karamanlis jest członkiem rządzącej w Grecji partii Nowa Demokracja; funkcję sprawował od lipca 2019 r.

W nocy z wtorku na środę w pobliżu miasta Larissa w środkowej Grecji doszło do czołowego zderzenia pociągu osobowego z towarowym. Osobowym składem podróżowało 350 osób, 36 z nich zginęło, a co najmniej 85 zostało rannych. Była to najtragiczniejsza w skutkach katastrofa kolejowa w historii Grecji.

sm/ adj/