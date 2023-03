Wcześniej w tym tygodniu decyzję o ograniczeniu eksportu tego rodzaju produktów wprowadziła Holandia. Kraj ten wprowadzi dalsze ograniczenia na sprzedaż maszyn firmy ASML do produkcji półprzewodników. Taka decyzja do efekt nacisków ze strony Stanów Zjednoczonych, które chcą ograniczyć dostęp Chin do tej technologii.

Tymczasem Unia jest gotowa na skoordynowane działania w tym zakresie. „Stajemy w obliczu szybko zmieniającego się środowiska geopolitycznego i technologicznego oraz ryzyka, jakie niosą ze sobą nowe technologie, takie jak zaawansowane półprzewodniki, sztuczna inteligencja, technologia kwantowa, technologie hipersoniczne czy biotechnologia” – powiedział w Sztokholmie wiceszef Komisji Europejskiej Valdis Dombrovskis.

„W takim środowisku potrzebujemy silniejszej UE, aby zapewnić spójność w naszej polityce bezpieczeństwa, handlu i technologii” – dodał.

Celem kontroli eksportu ma być zapewnienie, że tego rodzaju technologie podwójnego zastosowania, które można wykorzystać zarówno w celach cywilnych, jak i wojskowych, nie trafią w niewłaściwe ręce – wyjaśniał Dombrovskis.

Dlatego – jak wskazał – UE jest gotowa na współpracę z państwami członkowskimi, aby wypracować wspólne podejście do kontroli eksportu. W krótkim terminie Unia mogłaby wykorzystać istniejące prawo w zakresie kontroli technologii podwójnego zastosowania i przejść w kierunku bardziej skoordynowanego podejścia. Natomiast w dłuższej perspektywie Wspólnota mogłaby szukać nowych rozwiązań mających na celu przyjęcie kontroli eksportu na poziomie europejskim.