Ma ono datę 31 marca, co oznacza, że wysłaliśmy je do Brukseli w ostatnim możliwym terminie na złożenie takiej deklaracji. Minister Puda w dokumencie wyraża chęć skorzystania z całej puli pożyczkowej KPO. Do tej pory wnioskowaliśmy o 11,5 mld euro. Teraz chcielibyśmy dostać pozostałe 23 mld euro i przeznaczyć je na projekty energetyczne (REPowerEU).

Problem w tym, że dostęp do pieniędzy z KPO jest wciąż zamknięty. Pismo ministra Budy pokazuje tylko, jak ważne dla Warszawy jest ich otrzymanie.

