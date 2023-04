Reklama

Berlin domaga się "natychmiastowego uwolnienia" Kara-Murzy. Przewodnicząca Komisji Praw Człowieka i Pomocy Humanitarnej w Bundestagu Renata Alt nazwała wyrok "równie szokującym, co brutalnym". Szef MSZ Łotwy potępił we wpisie na Twitterze "niesprawiedliwy i surowy" wyrok na opozycjonistę. "Podjąłem decyzję o nałożeniu zakazu wjazdu wobec 10 Rosjan współwinnych tej upozorowanej sprawie. Wzywam UE także do nałożenia sankcji" - dodał.

Reakcja Niemiec

Reklama

Rząd federalny najostrzej potępia decyzję sądu – przekazała rzeczniczka Ministerstwa Spraw Zagranicznych Andrea Sasse. "Ten wyrok, podobnie jak wiele innych, ma na celu odstraszanie, wykluczenie i stłumienie wszystkich głosów krytycznych" - podkreśliła. Berlin domaga się "natychmiastowego uwolnienia Władimira Kara-Murzy i (...) wszystkich innych niesprawiedliwie uwięzionych politycznie" - dodała.

Alt nazwała wyrok "równie szokującym, co brutalnym". Jak podkreśliła, obrazuje on coraz bardziej totalitarne praktyki rosyjskiego rządu pod rządami Władimira Putina. "Wolność słowa jest nie tylko ograniczana - wolne słowo jest ścigane" - zaznaczyła Alt cytowana przez portal stacji ZDF.

Reakcja Łotwy

MSZ w komunikacie oświadczyło, że wyrok można odbierać jako bezpośredni atak na działalność polityczną Kara-Murzy i jego odmienne od władz poglądy, w szczególności dotyczące krytyki rosyjskiej agresji przeciwko Ukrainie.

W poniedziałek sąd w Moskwie skazał na 25 lat więzienia działacza opozycji antykremlowskiej Władimira Kara-Murzę, oskarżonego o zdradę stanu.

Opozycjonista, aresztowany w kwietniu 2022 roku, był też objęty odrębnymi sprawami karnymi dotyczącymi rozpowszechniania "nieprawdziwych informacji" na temat armii rosyjskiej oraz uczestniczenia w działalności organizacji uznanych za "niepożądane". Formalnie wyrok, który zapadł w poniedziałek, dotyczy wszystkich tych oskarżeń: sąd połączył kary 18 lat za rzekomą zdradę stanu, siedmiu lat za "fake newsy" o działaniach armii i trzech lat za udział w "organizacjach niepożądanych", zasądzając w sumie 25 lat pozbawienia wolności.

Kim jest Kara-Murza?

Sąd w Moskwie skazał w poniedziałek Kara-Murzę na 25 lat pozbawienia wolności m.in. za zdradę stanu.

Kara-Murza był współpracownikiem jednego z liderów opozycji w Rosji, a wcześniej wicepremiera Borysa Niemcowa, zastrzelonego w 2015 roku w pobliżu Kremla. Przeżył dwie próby otrucia.

Po rozpoczęciu przez Rosję inwazji na Ukrainę Kara-Murza wraz z innymi opozycjonistami utworzył Antywojenny Komitet Rosji. Aktywiści wzywali społeczność międzynarodową do uznania władz na Kremlu, które wydały rozkaz ataku na Ukrainę, za "zbrodniarzy wojennych winnych złamania prawa międzynarodowego".

Autorki: Berenika Lemańczyk, Natalia Dziurdzińska