„Dziś rano odbyłam konstruktywną dyskusję z komisarzem ds. sprawiedliwości Didierem Reyndersem. Techniczne negocjacje dotyczące zobowiązań w sferze sądownictwa zostały zakończone” – napisała Varga na Facebooku. „Czekamy teraz na decyzję kolegium komisarzy” – dodała Varga.

Porozumienie może odblokować 13 mld euro – podaje węgierski dziennik „Nepszava”.

Według źródeł gazety w Brukseli panuje ostrożność co do końcowej decyzji w sprawie odblokowania funduszy. „Nie byłby to pierwszy przypadek, kiedy kompromis wypracowany przez ekspertów nie został zatwierdzony w politycznych negocjacjach w KE” – zaznaczył dziennik.

Rzecznik KE Christian Wigand poinformował, że rozmowy „idą w dobrym kierunku” oraz że Komisja przeanalizuje postępy dokonane przez rząd w Budapeszcie.

Warunki KE

W grudniu Komisja Europejska przyjęła porozumienie z Węgrami, które otwiera drogę do 22 mld euro w ramach polityki spójności na lata 2021–2027. Wypłaty pieniędzy są jednak obwarowane warunkami. W ramach funduszu spójności rząd w Budapeszcie czeka na odblokowanie 6,3 mld euro, a w ramach Krajowego Planu Odbudowy – 5,8 mld.

Wymagane przez KE reformy dotyczą m.in. zwiększenia uprawnień Krajowej Rady Sądownictwa oraz niezależności Kurii (sądu najwyższego).

Z Budapesztu Marcin Furdyna (PAP)