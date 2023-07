Po środowej debacie plenarnej Parlament Europejski przyjął rezolucję, w której zwraca się do państw członkowskich i agencji Frontex o zapewnienie wystarczających zdolności w zakresie statków, sprzętu i personelu przeznaczonych do działań SAR oraz o bardziej proaktywne i skoordynowane podejście w celu skutecznego ratowania życia na morzu. Państwa członkowskie powinny również w pełni wykorzystywać statki obsługiwane przez organizacje pozarządowe. Zdaniem posłów należy ustanowić kompleksową misję EU SAR realizowaną przez władze państw członkowskich i Frontex.

Bezpieczeństwo migrantów

Parlament zdecydowanie potępia przestępczy przemyt i handel ludźmi, powtarzając jednocześnie, że "bezpieczne i legalne drogi, zwłaszcza poprzez przesiedlenia, to najlepszy sposób na uniknięcie ofiar na morzu". Posłowie proponują również, aby więcej informacji o niebezpieczeństwach związanych z tą trasą było rozpowszechnianych wśród mieszkańców krajów trzecich.

W rezolucji PE zwraca się do Komisji o dostarczenie wyczerpujących informacji na temat wszystkich rodzajów wsparcia, jakiego UE i jej państwa członkowskie udzielają straży granicznej i przybrzeżnej w krajach trzecich, w tym w Libii, Turcji, Egipcie, Tunezji i Maroku. Ponieważ osoby uratowane powinny być sprowadzane na ląd tylko w bezpiecznym miejscu, posłowie wzywają Komisję i władze krajowe do oceny zarzutów dotyczących poważnych naruszeń praw podstawowych przez libijską straż przybrzeżną i do zakończenia takiej współpracy, jeśli te naruszenia zostaną udowodnione.

Pieniądze za uregulowanie nielegalnej migracji

Posłowie domagają się również, aby Komisja przedstawiła propozycje uzależnienia finansowania krajów trzecich od ich współpracy w zarządzaniu przepływami migracyjnymi oraz od walki z handlarzami ludźmi i przemytnikami migrantów.

Operacje poszukiwawczo-ratownicze oraz działania związane ze sprowadzaniem na ląd prowadzone przez państwa członkowskie UE nie są objęte wspólnymi unijnymi ramami prawnymi, z wyjątkiem działań prowadzonych w kontekście wspólnych operacji na morzu prowadzonych przez Frontex.

Według Międzynarodowej Organizacji ds. Migracji (IOM) od 2014 r. na Morzu Śródziemnym odnotowano 27 633 osób zaginionych, które prawdopodobnie straciły życie.

Z Strasburga Łukasz Osiński