Projekt KE zawiera, oprócz zakazu importu diamentów i LPG, również dokładniejszą implementację pułapu cenowego na ropę naftową; wymóg poświadczeń od operatorów kosztów dodatkowych, takich jak ubezpieczenie i fracht; rozszerzenie wykazu produktów, które przyczyniają się do wojskowego i technologicznego wzmocnienia Rosji; zakaz świadczenia usług na dostarczanie oprogramowania do zarządzania przedsiębiorstwami oraz oprogramowania do projektowania przemysłowego i produkcji, a także zakaz tranzytu przez Rosję niektórych towarów i technologii, które mogłyby przyczynić się w szczególności do zwiększenia rosyjskich zdolności przemysłowych. (PAP)