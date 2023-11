Ostatnie miesiące przynoszą coraz słabsze wyniki krajowego eksportu. We wrześniu (nowszych danych jeszcze nie ma) eksport przeliczony na euro był o ponad 4 proc. niższy niż rok wcześniej. Jak jednak wynika z danych Eurostatu, był to jeden z… lepszych wyników w Unii Europejskiej. Spośród państw Wspólnoty, dla których były dostępne dane, na plusie we wrześniu była jedynie Dania.

Polska jest też w ścisłej czołówce pod względem dynamiki eksportu w pierwszych trzech kwartałach. Był on o 5,8 proc. wyższy niż rok wcześniej. Tu również na pierwszym miejscu jest Dania. Tempo wzrostu zbliżone do naszego kraju notują inne kraje naszego regionu: Czechy i Słowacja. Na niewielkim plusie są najwięksi unijni eksporterzy, czyli Niemcy, Włochy i Francja. Duża część krajów unijnych jest pod kreską. W niektórych spadek przekracza 10 proc.

