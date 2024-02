Minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałecz poinformowała na konferencji prasowej w piątek, że Izera "jako taka" w KPO nie jest zapisana. "Są zapisane fundusze na nieemisyjne środki transportu. Bardzo ważna decyzja inwestycyjna, która jest przed państwem polskim i przed tym rządem, czy inwestujemy w tzw. polski samochód elektryczny Izerę, czy inwestujemy w inne możliwości. Takie możliwości są. Mamy fabryki autobusów, np. elektrycznych, czy firmy, które są w stanie produkować elektryczne rowery. Jest możliwość inwestowania w sieci ładowania" - powiedziała Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz.

Wskazała na problem dotyczący wkładu zagranicznej technologii w projektowanym samochodzie. "To jest dylemat, czy chcemy samochód, który jest polski w małym kawałku, a w dużym kawałku to jest technologia chińska, ale jednak mamy fabrykę w Polsce, która jest jakimś impulsem rozwojowym. Czy też może nie chcemy chińskich technologii, bo postrzegamy to jako zagrożenie. Ale równocześnie istnieje ryzyko być może, że takie technologie zaakceptuje inny kraj unijny i taka fabryka będzie gdzie indziej, a Polacy będą kupować" - dodała.

Zapytana o perspektywę decyzji ws. Izery wskazała, że w kwietniu taka decyzja musi już być podjęta.

Dodała, że do końca lutego będzie gotowy pakiet renegocjacyjny KPO.

