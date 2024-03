W ramach wymiany (niem. Ringtausch - wymiana pierścieniowa) Wielka Brytania otrzymałaby pociski manewrujące Taurus z zapasów Bundeswehry i mogłaby w zamian dostarczyć Ukrainie podobną broń, Storm Shadow.

Reklama

Pistorius: Ringtauschu nie będzie

Pistorius zapytany w poniedziałek w Berlinie czy jest to odpowiednie rozwiązanie, powiedział: "Nie sądzę".

Reklama

Minister spraw zagranicznych Wielkiej Brytanii David Cameron został zapytany o taką wymianę przez "Sueddeutsche Zeitung" w wywiadzie opublikowanym w weekend. Odpowiedział, że Wielka Brytania jest gotowa "przyjrzeć się wszystkim opcjom", aby osiągnąć maksymalny efekt dla Ukrainy.

Pistorius zauważył, że David Cameron nie wysunął tej sugestii z własnej inicjatywy, a jedynie w odpowiedzi na pytanie dziennikarza powiedział, że rząd brytyjski rozważa wszystkie opcje. "Ale to wszystko", powiedział niemiecki minister obrony, cytowany przez portal stacji ZDF.

Szefowa MSZ ma inne zdanie

Minister spraw zagranicznych Niemiec Annalena Baerbock zadeklarowała w niedzielę wieczorem w programie telewizji ARD, że "jest otwarta na propozycję" Camerona dotyczącą wymiany uzbrojenia.

Ambasador Ukrainy w Berlinie Ołeksij Makejew we wtorek po raz kolejny wezwał Niemcy do dostarczenia Ukrainie Taurusów. "To wojna nowoczesnych technologii, a systemy broni dalekiego zasięgu mogą pomóc nam uderzyć w rosyjskie składy amunicji, centra dowodzenia, a także szlaki zaopatrzeniowe, aby Rosjanie nie byli tak silnie obecni na okupowanych terytoriach" - powiedział telewizji ARD.

Kwestia dostawy rakiet Taurus dla Ukrainy ma być poddana pod głosowanie w Bundestagu w czwartek na wniosek parlamentarzystów chadeckiej Unii CDU/CSU.

Z Berlina Berenika Lemańczyk