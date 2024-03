Szczyt Trójkąta Weimarskiego w Berlinie

Reklama

Lidia Gibadło, analityczka Ośrodka Studiów Wschodnich, mówi w rozmowie z Forsal.pl, że w kontekście spotkania przywódców Trójkąta Weimarskiego, Berlinowi zależy głównie na polepszeniu relacji z Paryżem wobec różnic, które narosły wokół pomocy wojskowej dla Ukrainy i sprzecznych postaw w tej sprawie: – Chodzi przede wszystkim o wypowiedź prezydenta Francji Emmanuela Macrona dotyczącej ewentualnego wysłania wojsk zachodnich na Ukrainę, co niemiecki urząd kanclerski absolutnie odrzuca. Niemcy stawiają się w roli głównego dostawcy broni dla Kijowa, pośrednio wytykając Francuzom, że ich dostawy są skromne. Ci z kolei bronią się, że ich dostawy, choć mniejsze, są bardziej efektywne, jak w przypadku rakiet dalekiego zasięgu Scalp. Natomiast Niemcy nie chcą wysłać na Ukrainę swoich Taurusów – zauważa ekspertka.

Gibadło dodaje, że „piątkowy szczyt ma pokazać, że partnerzy stoją po jednej stronie, a spory, choć istnieją, nie przysłaniają głównego celu, jakim jest wsparcie dla Ukrainy”. Zauważa ona, że uczestnictwo w tym spotkaniu premiera Donalda Tuska ma pomóc w ożywieniu tego formatu; szczególnie że do spotkań w formacie, czy na szczeblu najwyższym, czy parlamentarnym, dochodzi w ostatnim czasie dość często.

Reklama

Jaki jest stan niemieckiej armii?

Tymczasem w tym tygodniu światło dzienne ujrzał raport pełnomocniczki Bundestagu ds. Bundeswehry, z którego wynika, że niemieckie wojsko wciąż mierzy się z problemami sprzętowymi i personalnymi. Wynika z niego, że niemieckie wojsko nadal się starzeje i kurczy, brakuje dużych ilości sprzętu i części zamiennych, a dostawy czołgów i innych pojazdów na Ukrainę jeszcze bardziej pogłębiły te niedobory. Ponadto, według raportu cel zwiększenia liczby żołnierzy z obecnych 181 tys. do 203 tys. do 2031 r. będzie trudny do osiągnięcia.

- Mimo „Zeitenwende” ogłoszonego przez kanclerza Scholza w 2022 r., Niemcom wciąż jest daleko do osiągnięcia stanu obronności, jakiej należałoby oczekiwać od największej europejskiej gospodarki. Sprawy nie poprawia ostatnia afera z wyciekiem rozmowy niemieckich oficerów wysokiego szczebla, przechwycona przez Rosjan, co dość mocno podważa wiarygodność Berlina w oczach sojuszników – zauważa Lidia Gibadło w rozmowie z Forsal.pl.

Analityczka Ośrodka Studiów Wschodnich przypomina też, że obecnie w Niemczech trwają dyskusje o tym, w jaki sposób powinna być finansowana Bundeswehra po 2027 r., kiedy dojdzie do wyczerpania specjalnego funduszu dla wojska. - Już zauważalne jest to, że będzie to stanowiło problem w kolejnych latach. Zważywszy na skalę wyzwań, widzimy, że istnieje spory dystans pomiędzy retoryką członków rządu RFN a rzeczywistością - mówi.