W przekazanym w środę wieczorem za pośrednictwem sieci X komunikacie szef centrolewicowego rządu wyjaśnił, że decyzja, którą podjął, ma służyć refleksji nad dalszą karierą polityczną. Potwierdził, że odwołał wszystkie zaplanowane na najbliższe dni spotkania.

Sanchez jest przekonany, że Begona Gomez nie dopuściła się żadnych nieprawidłowości

Przewodzący hiszpańskim socjalistom (PSOE) Sanchez w środowym „Liście do obywateli” wyjaśnił, że tymczasowe usunięcie się z polityki ma związek z „atakami” na niego oraz żonę. Podkreślił, że jest przekonany, że Begona Gomez nie dopuściła się żadnych nieprawidłowości.

Zasugerował, że oskarżenia wobec jego małżonki mają związek z walką polityczną, gdyż doniesienie w tej sprawie złożyła organizacja antykorupcyjna Czyste Ręce (Manos Limpias), którą określił mianem „skrajnie prawicowej”.

W liście Sanchez zarzucił politykom prawicy, kierującemu Partią Ludową (PP) Albertowi Nunezowi Feijoo oraz szefowi Vox Santiago Abascalowi, udział w nagonce na siebie i swoją żonę poprzez podsycanie kampanii medialnej.

W związku z atakiem na jego życie prywatne potrzebuje przerwy „na zastanowienie się co dalej”

„Pan Feijoo poskarżył się już w tej sprawie do Urzędu Konfliktu Interesów, wnosząc o trwający od 5 do 10 lat zakaz pełnienia przeze mnie funkcji publicznych”, napisał premier Sanchez, dodając, że władze tej instytucji odrzuciły jednak ten wniosek.

Dodał, że w związku z atakiem na jego życie prywatne potrzebuje aktualnie przerwy „na zastanowienie się co dalej”. Przekazał, że do poniedziałku wypowie się, czy będzie nadal przewodził rządowi, który został sformowany po wyborach z 23 lipca 2023 r. To trzeci gabinet Sancheza.

W środę rano sąd w Madrycie uruchomił dochodzenie przeciwko żonie premiera Hiszpanii Pedro Sancheza w związku z jej domniemanym udziałem w korupcji oraz korzystaniem z wpływów politycznych. Begona Gomez miała dzięki nim rozwijać swoją aktywność biznesową.

Sprawa firmy doradczej Carlosa Barrabesa

Główne zarzuty przeciwko żonie premiera, pełniącej funkcję dyrektora studiów magisterskich z zarządzania w zakresie konkurencyjnej transformacji społecznej na Uniwersytecie Complutense w Madrycie, koncentrują się wokół sprawy firmy doradczej Carlosa Barrabesa, który od lat wspiera wydział kierowany przez Begonę Gomez.

Z ustaleń dziennika „El Mundo” wynika, że hiszpański wymiar sprawiedliwości bada również wsparcie, którego Begona Gomez miała udzielić spółce Globalia w otrzymaniu przez nią od rządu Sancheza 600 mln euro na dofinansowanie linii lotniczych Air Europa.

Kierujący Hiszpańską Socjalistyczną Partią Robotniczą (PSOE) Sanchez objął rządy w 2018 r., krótko po wotum nieufności Kongresu Deputowanych, niższej izby parlamentu, wobec gabinetu Mariano Rajoya. Przyczynił się do tego skandal korupcyjny, w który uwikłana była część osób z kierownictwa Partii Ludowej (PP), kierowanej wówczas przez Rajoya.

Marcin Zatyka