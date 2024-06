Mbappe apeluje o udział młodych w wyborach i zmianę pokoleniową

"Jesteśmy w kluczowym momencie historii naszego kraju. Myślę, że nie można być odizolowanym od świata, który nas otacza. Widzimy, że skrajne ugrupowania są dziś u progu władzy" - powiedział Mbappe na konferencji prasowej. Wezwał "wszystkich młodych, by poszli głosować" i podkreślił: "Jesteśmy pokoleniem, które może coś zmienić".

Mbappe, który jest kapitanem reprezentacji francuskiej, wyrósł na przedmieściach Paryża i ma korzenie algierskie i kameruńskie. Na konferencji prasowej bronił swego kolegi, również zawodnika reprezentacji, Marcusa Thurama, który wprost powiedział, że trzeba przeciwstawić się skrajnie prawicowej partii Zjednoczenie Narodowe (RN). Mbappe powiedział, że popiera te same wartości, co Thuram: "różnorodność, tolerancję i szacunek".

Poparcie młodzieży dla skrajnych ugrupowań w wyborach europejskich

RN ma duże poparcie wśród młodzieży. W wyborach do Parlamentu Europejskiego 9 czerwca na to ugrupowanie zagłosowało 32 proc. wyborców w wieku od 18 do 32 lat - najwięcej w tej grupie wiekowej. Jedna piąta młodych wyborców głosowała na skrajnie lewicową Francję Nieujarzmioną, a na partię Odrodzenie prezydenta Emmanuela Macrona - zaledwie 5 proc.

Z Paryża Anna Wróbel (PAP)