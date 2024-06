Nowy blok polityczny z Europy Środkowej i Wschodniej

Rozmowy są prowadzone między partią Orbana, Fideszem, ugrupowaniem ANO byłego premiera Czech Andreja Babisza oraz ugrupowaniem Smer-SSD premiera Słowacji Roberta Ficy – pisze gazeta, opierając się na kilku źródłach unijnych. Wcześniej ANO opuściła liberalną grupę w PE Odnowić Europę, a Smer-SSD został roku zawieszony w październiku 2023 przez grupę Socjaliści i Demokraci.

Partie te „chcą stworzyć blok złożony głównie z posłów z (krajów) Europy Środkowej i Wschodniej w oparciu o kraje Grupy Wyszehradzkiej, w przeciwieństwie do głównego nurtu politycznego” – zauważa „Nepszava”. Grupa Wyszehradzka (V4) to format tworzony przez Czechy, Polskę, Słowację i Węgry.

Potencjalni członkowie nowej frakcji

Według dziennika do nowej frakcji mogłoby dołączyć Prawo i Sprawiedliwość, której członkowie są podzieleni co do linii grupy Europejskich Konserwatystów i Reformatorów (EKR) pod kierownictwem premierki Włoch Giorgii Meloni.

„Nepszava” dodaje, że zaproszona ma być również Słoweńska Parta Demokratyczna (SDS) byłego premiera Janeza Janszy, który jest sojusznikiem Orbana. Gazeta ocenia jednak, że wystąpienie SDS z Europejskiej Partii Ludowej (EPL) jest mało prawdopodobne.

Stanowisko Fideszu i jego polityczna sytuacja w PE

Po odejściu europosłów Fideszu z EPL w marcu 2021 roku partia ta nie należy do żadnej frakcji w europarlamencie. W wyniku przyjęcia europosłów opozycyjnej węgierskiej partii TISZA Petera Magyara w szeregi EPL wystąpił z niej członek KDNP, które jest koalicjantem Fideszu na Węgrzech.

Według "Nepszavy" Orban miał nadzieję na stworzenie w nowym PE sojuszu frakcji prawicowych, czyli EKR oraz eurosceptycznej i nacjonalistycznej grupy Tożsamość i Demokracja.

Polsko-włoskie porozumienie w sprawie EKR

We wtorek źródła PAP podały, że Polacy i Włosi doszli do wstępnego porozumienia w sprawie kluczowych stanowisk w EKR. Wcześniej tego dnia europosłowie PiS zbojkotowali spotkanie grupy, domagając się rozszerzenia jej o przedstawicieli Fideszu.

Partia Orbana, która razem z KDNP wprowadziła 11 posłów do PE, wcześniej odrzuciła możliwość przystąpienia do EKR, ponieważ do grupy dołączył skrajnie prawicowy i antywęgierski Związek na Rzecz Jedności Rumunów (AUR).

Do utworzenia nowej grupy w PE potrzeba minimum 25 europosłów z co najmniej siedmiu państw członkowskich.

Frakcje polityczne w PE powinny ukonstytuować się do 4 lipca, wtedy też w europarlamencie rozpocząć się mają rozmowy o obsadzeniu parlamentarnych komisji. Kadencja nowego europarlamentu zostanie oficjalnie zainaugurowana 16 lipca podczas sesji plenarnej w Strasburgu.

Z Budapesztu Marcin Furdyna (PAP)