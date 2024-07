W rozmowie z PAP ekspert zwrócił uwagę, że do drugiej tury przeszło w wielu okręgach wyborczych nie dwóch, ale trzech kandydatów. Partie polityczne wzywają w wielu przypadkach kandydatów mających mniejsze szanse na wygraną do wycofania się w drugiej turze, by w ten sposób uniemożliwić wygraną skrajnie prawicowego Zjednoczenia Narodowego. Termin rejestrowania kandydatur mija we wtorek o godz. 18. Dopiero wtedy będzie wiadomo, czy pojedynek nastąpi między dwoma czy trzema kandydatami.

Reklama

"Trzeba zaczekać do jutrzejszego wieczora, by wiedzieć, jakie będą realne konfiguracje w wyborach w niedzielę" 7 lipca i wówczas "łatwiejsze będzie nieco wyobrażenie scenariuszy" tej drugiej tury - powiedział Dreuil.

Kandydaci kontra partie polityczne

Reklama

Jak podkreślił, specyfiką wyborów, które we Francji odbywają się według ordynacji większościowej, jest to, że "faktycznie nie są to wybory partii politycznych, lecz kandydatów". Przyznał, że jest możliwe, iż wyborcy nie pokierują się instrukcjami głosowania dawanymi przez partie. "Od wielu lat wskazówki, jakie partie polityczne dają wyborcom, są coraz mniej ważne" - powiedział ekspert Fundacji Jauresa.

Mimo wysokiego poparcia dla skrajnie prawicowego Zjednoczenia Narodowego (RN) widocznego w pierwszej turze wyborów Dreuil nie zgodził się z oceną, że społeczeństwo jest gotowe do objęcia rządów przez skrajną prawicę. "W rzeczywistości, jeśli przyjrzeć się dokładnie wynikom i zwłaszcza różnicom w liczbie głosów, to widać, że nasze społeczeństwo jest przede wszystkim podzielone na trzy bloki: blok lewicowy, w tym skrajnej lewicy, skrajną prawicę oraz blok centralny. Jest to faktycznie polaryzacja" - powiedział ekspert.

Podział polityczny społeczeństwa francuskiego

Ponadto - jak podkreślił - trzeba też dostrzec, widoczne od niedzielnego wieczora, "oszołomienie części opinii (publicznej)".

"Trudność w analizie, jaką mamy w tej chwili, polega na tym, że społeczeństwo jest podzielone na trzy bloki polityczne", w których jeden - blok centralny, tworzony przez partie wokół prezydenta Emmanuela Macrona - jest osłabiony. Dwa pozostałe jednak "właściwie są wyrównane" i o "takiej samej dynamice" - powiedział PAP ekspert Fundacji Jauresa.

Rola Fundacji Jauresa w analizie politycznej

Fundacja Jauresa to najstarsza francuska fundacja polityczna. Dorian Dreuil jest ekspertem w Obserwatorium Życia Politycznego w tej fundacji, zajmującym się kwestiami mobilizacji obywatelskiej i demokracji.

Z Paryża Anna Wróbel (PAP)