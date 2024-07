Węgierska prezydencja rozpoczęła się 1 lipca i potrwa do końca roku. 1 stycznia 2025 roku od Węgier przewodnictwo w Radzie UE przejmie Polska.

Reklama

"Teraz wszystko zależy od Węgier i premiera Viktora Orbana" - napisał w serwisie X premier Belgii de Croo. (https://x.com/alexanderdecroo/status/1807770029745709473).

Ceremonia przekazania prezydencji

Reklama

Orban określił ceremonię przekazania, która odbyła się w poniedziałek w siedzibie premiera Belgii w Brukseli, jako "radosną". "Wszyscy się cieszą, że nadeszła nasza kolej, by uczynić Europę znowu wspaniałą" - napisał szef węgierskiego rządu na X (https://x.com/PM_ViktorOrban/status/1807769217351004280).

Premier nawiązał do hasła węgierskiego przewodnictwa w Radzie UE: "Uczyńmy Europę znów wspaniałą" (z ang. "Make Europe Great Again"). Jest ono parafrazą motta prezydentury Donalda Trumpa w USA i ruchu MAGA będącego akronimem hasła "Make America Great Again".

Kontrowersyjne hasło węgierskiego przewodnictwa

Podobieństwo jest uznawane w Brukseli za węgierską prowokację ze względu na niechęć, jakie wywołuje w większości stolic europejskich postać byłego prezydenta USA, który ubiega się ponownie o ten urząd. Kontrowersje ucinał jednak ambasador Węgier przy UE Balint Odor. Pytany przez dziennikarzy odpowiadał, że nie wydaje mu się, by Trump chciał kiedykolwiek uczynić Europę wspaniałą.

Odor zapewniał zarówno media, jak i dyplomatów w Brukseli, że Węgry chcą być w trakcie swojego przewodnictwa "uczciwym pośrednikiem", także w kwestiach związanych ze wspieraniem Kijowa. "Będziemy zajmować się Ukrainą, jeśli będzie taka konieczność" - mówił na spotkaniu z dziennikarzami ambasador.

Kluczowe kwestie dotyczące Ukrainy

Dyplomaci z innych krajów zwracają uwagę, że większość kluczowych kwestii związanych z Ukrainą została już sfinalizowana przez Belgię. "Najbardziej kluczowym miesiącem węgierskiego przewodnictwa w Radzie UE był czerwiec" - żartował dyplomata jednego z pięciu największych krajów UE.

W czerwcu prezydencja belgijska przeforsowała m.in. decyzję w sprawie 14. pakietu sankcyjnego na Rosję, objęcie tzw. lustrzanymi sankcjami Białoruś, by uniknąć obchodzenia 14 transz obostrzeń nałożonych do tej pory na Kreml, rozpoczęcie rozmów akcesyjnych z Ukrainą i Mołdawią, podpisanie przez UE umowy o bezpieczeństwie z Kijowem, a także zgodę na przekazanie Ukrainie zysków z zamrożonych rosyjskich aktywów.

Priorytety węgierskiej prezydencji

Węgrzy planują zająć się konkurencyjnością i rozwojem europejskiego przemysłu zbrojeniowego. Jak podkreślił Odor, Węgry stanowią w tej kwestii przykład dla innych krajów, bo 80 proc. wszystkich swoich zakupów zbrojeniowych robią w Europie. Wysoko wśród priorytetów Budapesztu będzie też walka z nielegalną migracją oraz integracja europejska krajów Bałkanów Zachodnich.

"Węgrzy przekonują, że chcą być uczciwym pośrednikiem i to nie musi być tylko uspokajanie nastrojów" - powiedział dziennikarzom w poniedziałek dyplomata jednego z zachodnich krajów członkowskich. "Oni potrzebują poparcia innych stolic i samej Komisji Europejskiej, by cokolwiek ze swoich planów zrealizować. Dobra prezydencja potrafi załatwiać sprawy, które nie zawsze są zgodne z interesem narodowym ich kraju" - podsumował.

Z Brukseli Magdalena Cedro (PAP)